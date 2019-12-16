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Что такое лакановский психоанализ и как он переосмысливает Фрейда. Рассказывает петербургский психотерапевт

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Психоаналитик, член новой лакановской школы (NLS) Михаил Соболев рассказал Piter.TV об основных тезисах движения и его особенностях. 

Лакановский психоанализ - это особое прочтение Фрейда с некоторыми трактовками и дополнениями французского психоаналитика Жака Лакана. Психоанализ по Лакану называют одним из самых сложных и при этом передовых современных методов терапии. 

"Лакановский психоанализ - это фрейдизм, переписанный на современных язык лингвистики, структурализма, антропологии и математики".

Психоаналитик Михаил Соболев

В отличие от классического приема у психоаналитика, у представителя психоанализа по Лакану нет фиксированного время и жесткого тарифа на проведение сеанса.

В мини-лекции Соболев рассказывает, как бессознательное структурировано в лакановской теории как язык и почему сексуальных отношений на самом деле не существует. 

Ранее Piter.TV рассказал, что в Петербурге появилась единственная в России библиотека по психоанализу. Ее открыли практикующие психоаналитики лакановской ориентации. 

Видео: Piter.TV

Теги: лекция, психология, психотерапевт, психотерапия, фрейд
Категории: Картина дня, Интервью, Лента новостей, Новости СПб,

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