Что такое лакановский психоанализ и как он переосмысливает Фрейда. Рассказывает петербургский психотерапевт

Психоаналитик, член новой лакановской школы (NLS) Михаил Соболев рассказал Piter.TV об основных тезисах движения и его особенностях.

Лакановский психоанализ - это особое прочтение Фрейда с некоторыми трактовками и дополнениями французского психоаналитика Жака Лакана. Психоанализ по Лакану называют одним из самых сложных и при этом передовых современных методов терапии.

"Лакановский психоанализ - это фрейдизм, переписанный на современных язык лингвистики, структурализма, антропологии и математики". Психоаналитик Михаил Соболев

В отличие от классического приема у психоаналитика, у представителя психоанализа по Лакану нет фиксированного время и жесткого тарифа на проведение сеанса.



В мини-лекции Соболев рассказывает, как бессознательное структурировано в лакановской теории как язык и почему сексуальных отношений на самом деле не существует.



Ранее Piter.TV рассказал, что в Петербурге появилась единственная в России библиотека по психоанализу. Ее открыли практикующие психоаналитики лакановской ориентации.



Видео: Piter.TV