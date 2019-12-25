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Спектакль по книге Астрид Линдгрен пройдёт в Петербурге
Сегодня, 9:28
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arteliseev

Спектакль по книге Астрид Линдгрен пройдёт в Петербурге

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Он состоится сегодня в 12:00 в арт-пространстве Театральная Долина.

Спектакль "Проделки Эмиля из Лённеберги" шведской писательницы Астрид Линдгрен пройдёт сегодня в пространстве Театральная долина на 13-ой линии Васильевского острова, 70.

Продолжительность спектакля 1 час.

Напомним, что Эмиль из Лённеберги —  главный герой цикла из шести произведений Астрид Линдгрен. 

Эмиль Свенсон — любопытный и смышлённый шестилетний деревенский мальчишка, который всё время попадает в комичные переделки. Действие книг происходит на рубеже XIX и XX веков в Швеции.

Ранее мы сообщили, что "Гоголь-центр" едет с гастролями в Петербург.

Фото: ВКонтакте

Теги: астрид линдгрен, спектакль
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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