Спектакль по книге Астрид Линдгрен пройдёт в Петербурге

Спектакль "Проделки Эмиля из Лённеберги" шведской писательницы Астрид Линдгрен пройдёт сегодня в пространстве Театральная долина на 13-ой линии Васильевского острова, 70.
Продолжительность спектакля 1 час.
Напомним, что Эмиль из Лённеберги — главный герой цикла из шести произведений Астрид Линдгрен.
Эмиль Свенсон — любопытный и смышлённый шестилетний деревенский мальчишка, который всё время попадает в комичные переделки. Действие книг происходит на рубеже XIX и XX веков в Швеции.
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Фото: ВКонтакте
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