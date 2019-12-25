Спектакль "Немножко слишком одиноко"

Возрастное ограничение: 12+.

Это спектакль о Саре – единственной девочке, с которой всемирно известная писательница Астрид Линдгрен обменивалась письмами много лет. Письмами (со слов Сары) "о жизни и смерти, о тоске и боле, заключенной между ними".

Трудный подросток Сара ставила вопросы, на которые не вправе отвечать человек. Однако Астрид отвечала ей, и это были ответы честнее и безысходнее, чем в ее книгах. Астрид было наплевать на то, что думают и говорят взрослые, она имела смелость напрямую обратиться к ребенку и дать ему быть услышанным и принятым.

Время: 16:00 и 19:00

Продолжительность: 1 час 15 минут

Адрес: Большой театр кукол, улица Некрасова, 10-12

Фото: puppets.ru