"Ногу Свело!" подвели итоги года и опубликовали новый клип

Премьера состоялась вечером во вторник.

Вечером во вторник, 8 декабря, группа "Ногу Свело!" подвела итоги года, опубликовав клип на песню "Пора прощаться, 2020".

Пора прощаться, 2020. Мы каждый день устали драться поет Покровский.

Помимо студийных съемок, в видеоклипе показаны кадры из новостей. Основной темой клипа, естественно, стал коронавирус. Однако музыканты осветили и другие международные и российские новости, которые повлияли на мир. В том числе поправки в Конституцию России и столкновения на границе Армении и Азербайджана.

Она (песня – прим. ред.) родилась в течение одного дня, производство заняло ещё двое суток. Потом очень короткая подготовка к съёмке видеоклипа, и вот мы уже готовы к релизу. Не было мысли сделать итоговую песню, но мы шли к этому весь год, выпуская композицию за композицией и проживая в своём творчестве все события этого странного года. рассказал лидер коллектива Максим Покровский.

Покровский пожелал спокойного 2021 года и выразил надежду, что будущий год принесет "в нашу весьма насыщенную жизнь некоторое успокоение, некоторую благость".

Ранее мы писали, что петербургская группа "Сплин" выпустила клип на песню "Джин".

Видео: Nogu Sveló! / YouTube