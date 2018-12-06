В 2020 году "Ночные снайперы" выпустят календарь с фотографиями поклонников

Главное требование – это должна быть яркая картинка, которая передавала бы атмосферу гастрольного города.

Солистка группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина объявила о выпуске календаря на 2020 год, в который войдут фотографии поклонников. Об этом исполнительница написала в группе "ВКонтакте".

Календарь будет содержать снимки с городами, в которых группа дала концерты. Главное требование - это должна быть яркая картинка, которая передавала бы атмосферу гастрольного города. Авторы вошедших в календарь фотоснимков получат первые отпечатанные экземпляры.

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Фото: ВКонтакте / Диана Арбенина