Благотворительная организация "Ночлежка" дала название собственному кафе

Оно будет называться "Вход с улицы".

Благотворительная организация "Ночлежка" дала название первому будущему кафе, в котором бывшие бездомные смогут пройти стажировку, чтобы в дальнейшем найти полноценную работу. Оно будет называться "Вход с улицы". Информация появилась на официальном сайте организации.

Сейчас сотрудники заняты разработкой меню, ремонтом и обустройством заведения. На эти цели "Ночлежке" необходимо собрать 2,5 млн рублей. На сайте появились лоты, которые можно приобрести, тем самым помочь организации: "Поддержать разово" (500 рублей), "Поддерживать регулярно" (300 рублей), "Завтрак на двоих" (750 рублей), "Подписка на 5 чашек кофе" (1000 рублей), "Приглашение на торжественное открытие" (10 000 рублей) и многие другие. Сегодня собрано 662 735 рублей.

Ранее Piter.TV узнал, на каком этапе находится проект, укомплектован ли штат, а главное – когда состоится открытие заведения.

Фото: homeless.ru