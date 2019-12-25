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Около 50 млн рублей планируют выделить на благоустройство и уборку Невского округа
Сегодня, 14:58
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Около 50 млн рублей планируют выделить на благоустройство и уборку Невского округа

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Также подрядчик обеспечит уборку территории.

Администрация внутригородского муниципального образования Невский округ объявила тендер на работы по благоустройству и уборке территорий общего пользования местного значения, в том числе детских и спортивных площадок. Судя по данным портала госзакупок, на которые обратил внимание Piter.TV, начальная цена контракта составит 50 млн рублей.

В задачи подрядчика входит демонтаж старого оборудования на детских и спортивных площадках и установка современных аналогов (спортивных снарядов, качелей и т.д.), МАФов и искусственных неровностей а проезжей части. Также исполнитель будет отвечать за уборку газонов и уборку мусора с придомовых территорий и за состояние бортовых камней, швов асфальта на тротуарах. Наконец, он будет осуществлять снос, посадку и полив зеленых насаждений в пределах округа. 

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 14 декабря. 

Ранее мы сообщили о том, что срыв закупки не изменит сроки ремонта станции метро "Ладожская".

Фото: Piter.TV

Теги: госзакупки, невский округ, санкт-петербург, уборка территорий
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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