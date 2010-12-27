"Невский центр" не хотят покупать из-за санкций

Торговый комплекс - последний объект Stockmann в России.

Американский фонд отказался покупать торговый комплекс "Невский центр" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают российские СМИ.

Формально переговоры еще идут, но, скорее всего, сделка не будет закрыта. Покупатель отказался от сделки из-за новых американских санкций против России. Брокер, который продает "Невский центр" отказался от комментариев. Но один из источников сообщил, что такое решение было принято еще до санкций.

Площадь "Невского центра" - 103 тысячи квавдратных метров, он расположен на пересечии Невского проспекта и улицы Восстания. ТК - последний объект Stockmann в России.

Ранее мы сообщали, что "Питерлэнд" открыли по решению суда: ТРК был закрыт всего неделю вместо трех месяцев.

Фото: ТК Невский Центр/ВК