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"Невский центр" не хотят покупать из-за санкций
Сегодня, 15:33
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nastya960
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"Невский центр" не хотят покупать из-за санкций

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Торговый комплекс - последний объект Stockmann в России.

Американский фонд отказался покупать торговый комплекс "Невский центр" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают российские СМИ.

Формально переговоры еще идут, но, скорее всего, сделка не будет закрыта. Покупатель отказался от сделки из-за новых американских санкций против России.  Брокер, который продает "Невский центр" отказался от комментариев. Но один из источников сообщил, что такое решение было принято еще до санкций. 

Площадь "Невского центра" - 103 тысячи квавдратных метров, он расположен на пересечии Невского проспекта и улицы Восстания. ТК - последний объект Stockmann в России.

Ранее мы сообщали, что "Питерлэнд" открыли по решению суда: ТРК был закрыт всего неделю вместо трех месяцев.

Фото: ТК Невский Центр/ВК

 

 

 

Теги: невский центр , трк
Категории: Лента новостей

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