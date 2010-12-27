"Питерлэнд" открыли по решению суда: ТРК был закрыт всего неделю вместо трех месяцев

Для посетителей заведение открыто уже со второй половины дня 9 августа.

Представители ТРЦ "Питерлэнд" добились в суде разрешения на ведение деятельности. Инстанция отменила запрет на работу комплекса.

По сведениям от пресс-службы ТРЦ, для посетителей он стал доступен с 15 часов дня 9 августа. С 10 числа заведение продолжит работу в обычном графике.

2 августа в СМИ появилась информация о закрытии торгово-развлекательного комплекса "Питерлэнд" на 90 дней. Администрация комплекса опровергла информацию об остановке работы ТРК "Питерлэнд" на этот срок сообщает пресс-служба организации

Как информируют юристы, в судебном порядке они смогли добиться признания выноса постановления незаконным из-за множественных нарушений. Также руководство отметило, что на данный момент ТРЦ полностью соответствует нормам противопожарной безопасности.

Фото: Piter.tv