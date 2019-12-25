Парламентарий отметил, что в армии и на войне нет атеистов.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров высказался о Боге в Конституции. Отвечая на вопрос, не задевает ли чувств атеистов его упоминание в Основном законе страны, он отметил, что в армии и на войне нет атеистов. Об этом пишет портал "ЗакС.Ру".

Макаров заявил, что упоминание Бога в Конституции, напротив, должно заставить задуматься всех, кто стоит в стороне от религии. Она, по его мнению, может выступить основой для сплочения общества.

"У нас в армии, как раньше говорили, нет атеистов. Нет атеистов на войне", - подчеркнул Макаров, добавив, что сегодня Россия является единственным "оплотом на земле для Господа Бога".

Ранее Макаров распорядился наказать сотового оператора за срыв трансляции заседания ЗакСа.

Фото: assembly.spb.ru