Макаров распорядился наказать сотового оператора за срыв трансляции заседания ЗакСа

Спикер заявил, что компании нужно уйти с рынка после инцидента.

Спикер петербургского Законодательного Собрания Вячеслав Макаров призвал наказать компанию "МегаФон" за срыв прямого эфира заседания парламента города. Об этом Макаров заявил на рабочей встрече 12 марта.

Утром четверга пользователи не смогли беспроблемно подключиться к просмотру традиционного прямого эфира: сайт начал запрашивать логин и пароль для приватного соединения. Депутаты попросили Макарова повлиять на неполадки, но тот только раскритиковал работу техслужбы и сотового оператора. Спикер получил одному из парламентариев составить необходимые акты об инциденте и заявил, что провинившейся компании нужно уходить с рынка связи после случившегося.

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Фото: Piter.TV