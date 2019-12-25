В Петербурге могут учредить День метрополитена и День работника ЖКХ

Депутаты предложили внести праздники в календарь официальных дат города.

Депутаты петербургского Законодательного Собрания внесли поправки в календарь городских праздников и памятных дат, благодаря чему профессиональные праздники метрополитена и работников ЖКХ перейдут в новый статус. Об этом стало известно на заседании ЗакСа 12 марта.

Парламентарии предложили закрепить в официальных датах День железнодорожника, который отмечается в первое августовское воскресенье, День работников жилищно-коммунального хозяйства, привычно празднующийся в третье воскресенье марта. Также депутаты выдвинули День городского метрополитена на 15 ноября, в день запуска первой ветки, и отметили, что праздник будет актуален только для региона.

Законопроект приняли во втором чтении, хотя инициативу с Днем метрополитена несвоевременно согласовали со Смольным.

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Фото: Piter.TV