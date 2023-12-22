"Необыкновенный кросс" вместе с собаками пробежали более 600 жителей Петербурга

Дистанцию уже в 13-й раз пробежали хозяева вместе со своими питомцами и собаками из приюта.

В Полюстровском парке 18 мая прошло благотворительное мероприятие "Необыкновенный кросс", в котором поучаствовали более 600 петербуржцев. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Красногвардейского района.

Дистанцию уже в 13-й раз пробежали хозяева вместе со своими питомцами и собаками из приюта. После кросса любой желающий мог помочь обрести животному дом или позаботиться о нем, принеся корм.

Забег был разделен на несколько дистанций: 1 километр, 3 километра, а также по возрастным категориям. Кроме того, в парке работали интерактивные площадки с консультациями ветеринарных специалистов, полосой препятствий для питомца и беспроигрышной лотереей.

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Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга