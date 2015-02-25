В Полюстровском парке пройдет забег с собаками "Необыкновенный кросс"

В забегах и эстафетах получится поучаствовать со своим питомцем или с собакой из приюта.

Открылась регистрация на благотворительный забег с собаками "Необыкновенный кросс", который состоится 5 октября в Полюстровском парке. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района Петербурга.

В забегах и эстафетах получится поучаствовать со своим питомцем или с собакой из приюта. Будет две дистанции – 1 километр или 3 километра на время, также можно бежать и без учета времени.

Кроме того, в парке появятся интерактивные площадки. Регистрация участников и ветконтроль начнутся с 11:00, старт забегов – в 13:15. Участие бесплатно, необходимо зарегистрироваться по ссылке.

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Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга