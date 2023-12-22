Полумарафон одновременно пройдет в 16 странах.

В Петербурге около 17 тысяч человек примут участие во Всероссийском полумарафоне ЗаБег.РФ. Об этом в своём Telegram-канале сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Самый масштабный забег с синхронным стартом состоится 19 мая. Старт и финиш – на Адмиралтейском проспекте у Исаакиевского собора, а маршрут пройдет по самым красивым набережным Васильевского острова, Петроградского и Центрального районов.

Полумарафон одновременно пройдет в 16 странах. В общей сложности на мероприятие зарегистрировалось более 180 тысяч спортсменов.

У жителей и гостей Северной столицы еще есть возможность присоединиться к ЗаБегу – на сайте полумарафона доступны слоты на дистанцию 21.1 км.

Бег – один из самых популярных видов спорта у россиян.

Фото: Telegram/ Борис Пиотровский