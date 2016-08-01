"Нарвскую" и проспект Стачек через жилые кварталы на улице Трефолева свяжет автобус №269

Обслуживать маршрут будут автобусы среднего класса, приспособленные для перевозки 50 пассажиров.

С середины июля в Петербурге откроется очередной новый маршрут. Автобус №269 пойдет от станции метро "Нарвская" до жилых кварталов, расположенных между Промышленной улицей и улицей Трефолева. Маршрут заменит К-169.

На нем можно будет доехать до производственной зоны на улице Калинина. Маршрут будет кольцевым: от пл. Стачек маршрут пройдёт по Промышленной улице, улице Калинина, улице Трефолева и по проспекту Стачек вернётся к площади Стачек.

Автобус будет ходить в течение 8-10 минут, а после восьми часов вечера ожидание составит 16 минут. Воспользоваться автобусами пассажиры смогут с 5:30 до 0:30.

Автобус №267 заменит маршрутку №367 в Приморском и Выборгском районах.

Фото: Начальник транспортного цеха / Телеграм; Piter.tv