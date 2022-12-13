Маршруты четырех автобусов изменятся в Шушарах

Причиной послужил ремонт дороги в Пушкинском районе.

Из-за дорожного ремонта в Пушкинском районе северной столицы на несколько дней изменятся четыре автобусных маршрута. Об этом 29 мая сообщила пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок".

По причине ремонта дороги в Шушарах с 12:30 до 15:30 30 мая и с 8:00 3 июня до 8:00 4 июня на съезде с Витебского проспекта на Московское шоссе изменятся маршруты четырех автобусов: № 34, 186, 190 и 281:

Автобус № 34 последует от конечной остановки "Шушары, Старорусский проспект" по действующей трассе до Пушкинской ул., далее по Витебскому пр., Дунайскому пр., ул. Ленсовета и затем по действующей трассе до конечной остановки "Звездная улица" (в обратном направлении — по действующей трассе);

Автобусы № 186, 190 поедут по действующим трассам без заезда на Московское шоссе к остановке "Шушары" (в обратном направлении — по действующим трассам);

Автобус № 281: от конечной остановки "Шушары, Старорусский проспект" по действующей трассе до Пушкинской ул., далее по Витебскому пр., Дунайскому пр. ул. Ленсовета, и далее по действующей трассе до конечной остановки "Метро "Московские ворота" (в обратном направлении — по действующей трассе).

Отметим, что утром 29 мая из-за ремонта дороги образовалась пробка, которая растянулась от Пушкина по Петербургскому шоссе и по Витебскому проспекту от Петербургского шоссе до Московского.

Фото: СПб ГКУ "Организатор перевозок"