С 28 декабря начал работать новый автобусный маршрут "Проспект Ветеранов" - "Пулково"

Интервал движения составит 15 минут.

Сегодня, 28 декабря, в Петербурге запустили новый автобусный маршрут №82Э. Транспорт будет ходить от станции метро "Проспект Ветеранов" до аэропорта "Пулково". Об этом сообщили в tg-канале "Организатор перевозок".

Ждать автобус придется около 15-16 минут. Он отправляется от остановки "Метро "Проспект Ветеранов", едет по бульвару Новаторов, затем поворачивает на Дачный проспект и далее следует по Дачному путепроводу, КАД, Пулковскому шоссе. Завершается маршрут на конечной остановке "Аэропорт "Пулково-1".

Режим работы: при следовании из аэропорта: с 06:05 до 01:12; при следовании от метро "Проспект Ветеранов": с 06:00 до 00:40. Пресс-служба "Организатора перевозок"

Посадка пассажиров у станции метро "Проспект Ветеранов" будет осуществляться на бульваре Новаторов.

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Фото: Piter.tv