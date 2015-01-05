Автобусы и электрички в Ленобласти переходят на режим выходного дня

Автобусы будут ездить по расписанию выходного дня.

Стало известно, как будут ходить автобусы и электрички в Ленобласти в период новогодних праздников. Общественный транспорт переходит на режим работы выходного дня.

Автобусы будут ездить по расписанию субботы-воскресенья. Об этом сообщили в tg-канале "Админка Ленобласти".

Для пригородных электричек тоже устанавливается новый график движения. С 30 декабря 2023 года по 7 января 2024 года поезда будут курсировать по графику субботы. 8 января электрички будут ходить по графику воскресенья.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге и Ленобласти "Лыжными стрелами" 23 и 24 декабря воспользовались 840 пассажиров. С 23 декабря "Лыжные стрелы" курсируют по зимнему расписанию. Билеты можно оформить бесплатно.

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Фото: Pxhere