С 16 апреля по утрам из-за ремонта эскалатора будет закрыта "Нарвская"

Ограничения будут действовать до 1 июля.

Со следующей недели станция метро "Нарвская" изменит режим работы из-за ремонта эскалатора. Об этом сообщает пресс-служба петербургской подземки.

Так вход на станцию будет закрыт с 16 апреля по 1 июля с 08:20 до 08:50, ограничение входа будет действовать с 17:15 до 19:30. В связи с данным работами в усиленном режиме начнет работать трамвайный маршрут номер 16.

"Нарвская" — станция петербургского метрополитена Кировско-Выборгской (красной) линии. Находится между станциями "Балтийская" и "Кировский завод".

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Фото: Piter.TV​​​​​​​