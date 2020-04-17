"Наполи" контактирует с окружением Сердара Азмуна

На форварда "Зенита" также претендуют клубы АПЛ.

Итальянский журналист Николо Скира в своем Twitter-аккаунте сообщил, что "Наполи" продолжает борьбу за нападающего "Зенита" Сердара Азмуна.

Спортивный директор клуба Кристиано Джунтоли следит за иранским футболистом уже несколько месяцев. Представители "Наполи" в последнее время контактируют с окружением Азмуна.

Напомним, Сердар Азмун перешел в "Зенит" в феврале 2019 года. В составе сине-бело-голубых форвард стал чемпионом России. В нынешнем сезоне РПЛ Азмун провел 21 матч и забил 10 голов.

Ранее стало известно, что на игрока "Зенита" также претендуют три клуба АПЛ.

Видео: YouTube / Zenit Football Club