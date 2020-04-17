  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:48
55
d_s_sarkisov
Код вставки плеера

"Наполи" контактирует с окружением Сердара Азмуна

0 0

На форварда "Зенита" также претендуют клубы АПЛ.

Итальянский журналист Николо Скира в своем Twitter-аккаунте сообщил, что "Наполи" продолжает борьбу за нападающего "Зенита" Сердара Азмуна.

Спортивный директор клуба Кристиано Джунтоли следит за иранским футболистом уже несколько месяцев. Представители "Наполи"  в последнее время контактируют с окружением Азмуна.

Напомним, Сердар Азмун перешел в "Зенит" в феврале 2019 года. В составе сине-бело-голубых форвард стал чемпионом России. В нынешнем сезоне РПЛ Азмун  провел 21 матч и забил 10 голов.

Ранее стало известно, что на игрока "Зенита" также претендуют три клуба АПЛ.

Видео: YouTube / Zenit Football Club

Теги: сердар азмун, трансферные слухи, фк зенит, фк наполи
Категории: Лента новостей, Спорт, Зенит, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии