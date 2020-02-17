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"Нафтогаз Украины" уточнил ущерб от потери активов в Крыму

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Иностранцы остановились на сумме в 8 млрд долларов.

"Нафтогаз Украины" уточнил ущерб от потери активов в Крыму. В компании его оценили в 8 млрд долларов. Такую сумму в организации считают окончательной для передачи дела в арбитражную инстанцию. Ранее об этой же сумме говорил глава корпорации Андрей Коболев.

Украина требует признать Россию виновной стороной в потере активов "Нафтогаза" на территории полуострова. Напомним, что еще 10 января в Швейцарии суд постановил РФ выплатить Украине 83 млн долларов. Деньги стали компенсацией за потерю государством Крыма

Ранее Piter.tv писал о том, что директор "Нафтогаза" решил судиться с "Нафтогазом" из-за премии.

Теги: крым, нафтогаз, потеря активов
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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