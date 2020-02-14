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Директор "Нафтогаза" решил судиться с "Нафтогазом" из-за премии

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Юрий Витренко хочет получить то, что ему причитается по закону Украины.

Исполнительный директор "Нафтогаза" решил судиться с "Нафтогазом" из-за премии. Он хочет получить деньги выигранные у российского Газпрома. Иск направлен в Печерский суд Киева. Чиновник напомнил, что по украинскому законодательству, премия является частью зарплаты.

Она прописана в моем трудовом договоре и потому должна была автоматически быть выплачена

прокомментировал предприниматель

Ранее Витренко предлагал руководству компании варианты решения проблемы, но реакции на них не было. Обращение направлялось в адрес главы компании Андрея Коболева. Витренко был готов разделить деньги со всеми жителями страны 10,1 млрд долларов, полученные от "Газпрома". В этом случае на человека пришлось бы по 250 долларов.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Нафтогаз" изучает возможность новых исков против "Газпрома".

Теги: нафтогаз, премия, юрий витренко
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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