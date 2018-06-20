Лестничными спусками Кантемировского моста теперь могут воспользоваться пешеходы с колясками и инвалиды

"Мостотрест" установил швеллеры на лестничных спусках Кантемировского моста. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Установка швеллеров проводилась в рамках работы по разумному приспособлению искусственных дорожных сооружений для маломобильных групп населения. Теперь Кантемировский мост стал более доступен для людей с детскими колясками, инвалидов.
Помимо этого, установленные конструкции призваны облегчить спуск и подъем по лестницам гражданам с тележками и велосипедистам.
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Фото: CПб ГБУ "Мостотрест"/ ВК
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