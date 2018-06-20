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Лестничными спусками Кантемировского моста теперь могут воспользоваться пешеходы с колясками и инвалиды
Сегодня, 12:50
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nastya960

Лестничными спусками Кантемировского моста теперь могут воспользоваться пешеходы с колясками и инвалиды

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Также установленные конструкции призваны облегчить спуск и подъем по лестницам гражданам с тележками и велосипедистам.

"Мостотрест" установил швеллеры на лестничных спусках Кантемировского моста. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Установка швеллеров проводилась в рамках работы по разумному приспособлению искусственных дорожных сооружений для маломобильных групп населения. Теперь Кантемировский мост стал более доступен для людей с детскими колясками, инвалидов.

Помимо этого, установленные конструкции призваны облегчить спуск и подъем по лестницам гражданам с тележками и велосипедистам.

Ранее на Piter.TV: Биржевому мосту исполнилось 125 лет.
Фото: CПб ГБУ "Мостотрест"/ ВК

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Теги: кантемировский мост, мостотрест, швеллер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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