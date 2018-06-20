"Молоко из будущего" появилось в Петербурге из-за ошибки принтера

В конце декабря 2018 года на прилавки попали продукты с маркировкой за январь 2019 года.

Специалисты Россельхознадзора проверили Гатчинский молокозавод, на котором неожиданно начали выпускать продукты "из будущего". Выяснилось, что такая ошибка произошла из-за настроек принтера. Об этом сообщают городские СМИ.

В конце декабря 2018 года на прилавки попали продукты с маркировкой за январь 2019 года. На полках было более 250 паллет такой молочной продукции. В Россельхознадзоре, в свою очередь, уверены, что упакованная продукция не получила удостоверений о качестве и в торговую сеть не поступала.

Позже была найдена ошибка в настройках принтера. И вся продукция была возвращена на склад компании на Лиговском проспекте. Теперь депутат Законодательного собрания Северной столицы Алексей Цивилев задумался об установлении ответственности для искусственного интеллекта.

Техника, как мы видим, может ошибаться. А правовой базы для ошибок технических устройств и искусственного интеллекта у нас нет. Но если есть риски – должна быть установлена и ответственность. Алексей Цивилев

Ранее на Piter.TV: Депутат Госдумы направил запрос в Генпрокуратуру с требованием проверить фальсификат молока, выявленный активистами Петербурга.

Фото: Piter.tv