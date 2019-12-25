В этом году в финал вышло беспрецедентное число замужних женщин и мам.

Конкурс красоты "Миссис Санкт-Петербург 2021" установил национальный рекорд. В этом году в финал вышло беспрецедентное число замужних женщин и мам – 54 участницы. Об этом 78.ru сообщили организаторы.

"Миссис Санкт-Петербург 2021" стал самым масштабным конкурсом красоты в городе. Этот рекорд был зарегистрирован и внесен в реестр рекордов России.

Финал состоится 28 ноября. В нем участницы предстанут в национальных костюмах и представят жюри танцы, творческие номера и вечерние платья.

Изначально на конкурс поступило более 300 заявок от женщин в возрасте от 23 до 56 лет. У одной из финалисток семь детей, еще у нескольких уже есть внуки. Все они – представительницы самых разных профессий, которые успешно совмещают карьеру и семью.

Победительница конкурса поедет на национальный этап "Миссис Россия 2021".

Ранее мы писали, что самой красивой замужней женщиной мира стала многодетная петербурженка.

Фото: Instagram / missis_spb_baltiya