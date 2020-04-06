"Мы обречены". На Украине заговорили об угрозе гражданской войны

Сергей Дацюк рассказал о внутренних проблемах киевского режима.

На территории Украины после окончания регионального конфликта с Россией может вспыхнуть гражданская война. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала "Александр ШЕЛЕСТ" поделился местный философ и политолог Сергей Дацюк. Иностранец пояснил, что сложившиеся условия для внутреннего кризиса публично и открыто закладывают существующие политические силы страны. Аналитик в программе пояснил, что сейчас порядка 60 процентов жителей Украины - "чужие люди", а сама страна "свернула не туда".

Оно вот так и устроено, что у нас не только Россия враги, но и еще большая часть украинцев тоже враги. Тогда Украина обречена. Независимо от того, выгодно это или невыгодно. В ситуации победы мир на Украине не наступает, потому что разворачивается гражданская война. Сергей Дацюк, аналитик

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Фото и видео: YouTube / Александр ШЕЛЕСТ