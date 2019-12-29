"Мегафон" запустил сеть 5G в роуминге

Первой зарубежной страной стала Румыния.

"Мегафон" договорился о связи 5G для российских абонентов в Румынии. Соглашение подписано с местным оператором Orange. Он предоставит абонентам из РФ услуги пятого поколения связи в роуминге. Об этом сообщили в "Ведомостях".

В "Мегафоне" считают выбранную компанию более подготовленной в техническом плане, чем ее конкуренты. За последние три месяца международная передача данных пришлась на европейские страны в 52%. Роумингом пользуется 72% жителей страны, которые выезжают за границу.

Ранее власти решили изменить схему распределения частот под 5G в России.

Видео: YouTube/

