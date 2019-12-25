"Мегафон" заявил о непричастности к срыву эфира заседания в Законодательном Собрании

В компании выяснили, что технические неполадки появились не со стороны сотового оператора.

Компания "Мегафон" заявила, что не была виновником срыва прямого эфира заседания Законодательного Собрания, которое состоялось в Петербурге в четверг, 12 марта. Об этом Piter.TV сообщил представитель сотового оператора Владимир Бакалов.

Трансляция начала рабочей встречи депутатов не появилась на сайте парламента, хотя по традиции всегда размещается там. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, как только техническую проблему заметил другой депутат, рассыпался в угрозах в отношении сотового оператора и заявил, что компания после инцидента вовсе должна уйти с рынка.

В "Мегафоне" на фоне небольшого скандала провели собственное расследование и выяснили, что проблем со связью или работой сервера, который внезапно начал запрашивать у пользователей логин и пароль, со стороны оператора не было.

Мы уверены в качестве предоставляемых услуг для Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Трансляции мы ведем уже десять лет и процесс налажен до автоматизма. Сбой был устранён сотрудниками МегаФона, дежурившими на мероприятии. – подчеркнули в компании.

Кроме того, оказавшийся под нападками Макарова сотовый оператор отметил, что готов предоставить подробный отчет о техническом происшествии созданной комиссии.

Фото: скрин VitamiN / YouTube