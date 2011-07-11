"Мегафон", "Ростелеком" и "Вымпелком" совместными усилиями расчистят радиочастоты под 5G

Операторы стали участниками совместного предприятия ООО "Новые цифровые решения", где каждый имеет равные доли в уставном капитале.

"ВымпелКом", "МегаФон" и "Ростелеком" совместными усилиями расчистят радиочастоты под пятое поколение мобильной связи. Операторы стали участниками совместного предприятия ООО "Новые цифровые решения", где каждый имеет равные доли в уставном капитале. Соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян, президент "ВымпелКома" Рашид Исмаилов и президент "Ростелекома" Михаил Осеевский. Об этом в пятницу, 4 июня, сообщили в пресс-службе компании "Мегафон".

"Новые цифровые решения" организуют тестирование на электромагнитную совместимость (ЭМС), проведут исследования возможности использования полос радиочастотного спектра для строительства сетей стандарта 5G, а также займутся высвобождением радиочастотного спектра от действующих радиоэлектронных средств различного назначения в диапазонах, подходящих для развертывания сетей 5G (включая, но не ограничиваясь 694–790 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц, 24,25–29,5 ГГц).

За последние несколько лет в рамках пилотных проектов телеком-операторы протестировали возможности 5G в различных диапазонах и с использованием всех доступных видов оборудования, такой совместный опыт поможет двигаться дальше к коммерческим запускам сетей пятого поколения в наиболее эффективных диапазонах частот с оптимальной стоимостью реализации. Геворк Вермишян, генеральный директор МегаФона.

Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский заявил, что в стране недостаточное количество частот пригодных для создания сетей 5G. Он добавил, что у совместного предприятия впереди очень много работы.

Внедрение 5G в России начало отставать от мирового тренда, перед нами стоят серьезные вызовы, нужно решить проблему дефицита частот, нормативные, организационные и технические вопросы внедрения новой технологии. Решить эти проблемы в одиночку не под силу даже крупным операторам. Рашид Исмаилов, президент "ВымпелКома".

В апреле этого года "Федеральная антимонопольная служба" согласовала заключение соглашения между "ВымпелКомом", "МегаФоном" и "Ростелекомом", поскольку доступ к радиочастотам получат все участники рынка мобильной связи.

Ранее мы писали, что Мегафон усовершенствует цифровую инфраструктуру в Ленобласти.

Фото: пресс-служба компании "Мегафон"