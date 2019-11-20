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Мегафон усовершенствует цифровую инфраструктуру в Ленобласти
Сегодня, 22:14
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Мегафон усовершенствует цифровую инфраструктуру в Ленобласти

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В рамках сотрудничества в регионе улучшат, а также построят новые сети связи.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписали соглашение о развитии телекоммуникационной инфраструктуры 47-го региона. Об этом сообщили в пресс-службе компании в пятницу, 4 июня. 

В рамках сотрудничества в Ленобласти улучшат, а также построят новые сети связи. Александр Дрозденко отметил, что жители нуждаются в качественной связи, быстром интернете и доступности онлайн-сервисов. Более того, в ближайшем будущем в Ленобласти появятся инфраструктуры связи, стадионы и тренировочные базы для проведения соревнований по киберспорту. 

Уверен, эффективное сотрудничество с властью региона послужит основой для новых проектов, повышающих доступность телеком-услуг для бизнеса и абонентов.

Геворк Вермишян,  генеральный директор МегаФона.

В прошлом году компания осуществила масштабную LTE-модернизацию инфраструктуры в Северо-Западном федеральном округе, запустив свыше 1 250 базовых станций LTE. Так, около 40% из них находятся на территории Петербурга и Ленобласти, а также 100 базовых станций запустили на трассе М-11. 

Ранее мы писали, что мобильный оператор "Мегафон" запустил самую широкую тестовую зону 5G в России.

Фото: пресс-служба компании

Теги: ленобласть, мегафон, соглашение
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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