"МегаФон" признан лидером по скорости мобильного интернета в России

Средняя скорость скачивания в сети составила 32,79 Мбит/с.

Международная компания Ookla заявила, что у компании "МегаФон" самый быстрый мобильный интернет на территории России. Средняя скорость скачивания в сети составила 32,79 Мбит/с, скорость загрузки данных – 13,22 Мбит/с. Об этом сообщила пресс-служба оператора.

По словам генерального директора "МегаФона" Геворка Вермишяна, особенно приятно получать такую награду в период пандемии коронавируса, когда многие операторы были вынуждены оперативно реагировать, чтобы сохранить максимально высокое качество услуг. Несмотря на трудный период, в первом полугодии 2020 года компании удалось реализовать почти 80% годового плана.

С января по июль "МегаФон" построил 7,8 тысяч базовых станций в стандарте LTE и LTE Advanced. Кроме того, прирост скорости 4G обеспечил рефарминг частот в диапазоне 1800 МГц.

Стоит отметить, что Ookla четвертый раз подряд признает "МегаФон" лидером по скорости мобильного интернета в России. Для замера скорости специалисты используют данные приложения Speedtes.

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