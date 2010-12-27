Вестибюль станции был закрыт все утро до 09:05.

Вестибюль станции метро "Маяковская" открыли на вход и выход. Об этом сообщила пресс-служба петербургской подземки.

Вестибюль станции был закрыт для пассажиров все утро и открылся только в 09:05. При этом попасть внутрь на "Маяковскую" можно было через "Площадь Восстания".

Причиной ограничений стал затянувшийся ремонт. В ночь на 26 сентября в вестибюле чинили гермозатвор системы ГО и ЧС.

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