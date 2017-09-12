"Матильду" проверит ФАС из-за жалоб москвичей

11 сентября две жительницы столицы направили сразу восемь заявлений в Федеральную Антимонопольную службу против рекламной кампании фильма “Матильда”. По мнению москвичек, Алексей Учитель нарушил нормы законов по защите конкуренции.
Одна из жалоб сообщает, что в трейлере картина представлена как “главный блокбастер года”, а такой прием сравнения с продуктами конкурентов нарушает закон. Путем использования слов “лучший”, “самый”, “единственный” и т.д. продюсеры дискредитируют другие работы режиссеров. В другом ролике фильм называют “основанным на реальных событиях”, что вводит зрителя в заблуждение и нарушает закон о рекламе.
Напомним, что сразу две новости относительно фильма Алексея Учителя “Матильда” всколыхнули общественность за день. Кроме проверки ФАСА, 11 сентября запомнился предпремьерным показом картины во Владивостоке. Во Владивостоке зрители рыдали на предпоказе "Матильды".