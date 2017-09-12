"Матильду" проверит ФАС из-за жалоб москвичей

Две москвички направили жалобы за незаконную рекламную кампанию фильма Алексея Учителя.

11 сентября две жительницы столицы направили сразу восемь заявлений в Федеральную Антимонопольную службу против рекламной кампании фильма “Матильда”. По мнению москвичек, Алексей Учитель нарушил нормы законов по защите конкуренции.

Одна из жалоб сообщает, что в трейлере картина представлена как “главный блокбастер года”, а такой прием сравнения с продуктами конкурентов нарушает закон. Путем использования слов “лучший”, “самый”, “единственный” и т.д. продюсеры дискредитируют другие работы режиссеров. В другом ролике фильм называют “основанным на реальных событиях”, что вводит зрителя в заблуждение и нарушает закон о рекламе.