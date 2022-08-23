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"Манчестер Юнайтед" одержал первую победу под руководством тен Хага

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Команда поднялась на 14-е место в турнирной таблице.

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Ливерпуль" со счетом 2:1 в матче 3-го тура чемпионата Англии по футболу. Игра прошла на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере.

В первом тайме Джейдон Санчо вывел хозяев вперед. После перерыва Маркус Рэшфорд удвоил преимущество своей команды. Ближе к концу встречи Мохамед Салах сократил разницу в счете.

После трех туров "Манчестер Юнайтед" набрал три очка и занимает 14-е место в турнирной таблице. Команда одержала первую победу в сезоне под руководством нового главного тренера Эрика тен Хага.

Ранее мы сообщали, что Конте и Тухель сцепились на поле после матча "Челси" и "Тоттенхэма".

Видео: YouTube / Manchester United

Теги: английская премьер-лига, фк ливерпуль, фк манчестер юнайтед
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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