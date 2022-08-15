Конте и Тухель сцепились на поле после матча "Челси" и "Тоттенхэма"

Специалистов пришлось разнимать членам тренерского штаба и футболистам.

Матч 2-го тура чемпионата Англии между "Челси" и "Тоттенхэма" завершился конфликтом главных тренеров команд.

В лондонском дерби команды сыграли вничью – 2:2. После финального свистка наставник "Челси" Томас Тухель стал выяснять отношения с тренером "Тоттенхэма" Антонио Конте после того, как оба пожали друг другу руки. Специалистов пришлось разнимать членам тренерского штаба и футболистам. Конте и Тухель получили от судьи по красной карточке.

Отметим, что до этого Тухель и Конте повздорили после первого гола "Тоттенхэма". Главный тренер "Челси" был недоволен тем, что ранее судья не заметил фол на футболисте его команды.

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Видео: Telegram / РИА Новости Спорт