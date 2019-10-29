"Малефисента-2" возглавила российский прокат в выходные

Фильм "Малефисента: Владычица тьмы" стал лидером российского проката. За минувшие выходные картина собрала 443,4 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.
Продолжение нашумевшей сказки о волшебнице Малефисенте и принцессе Авроре режиссера Хоакима Роннинга вышло в прокат 17 октября. Сюжет второй части развивается спустя несколько лет после событий, описанных в первом фильме. Прекрасная Аврора живет в волшебном лесу со своей крестной Малефисентой. Однако миру приходит конец, когда принц делает Авроре предложение. Малефисента выступает против этого союза и разворачивает войну с королем и королевой.
В главных ролях Анджелина Джоли, Эль Фаннинг, Эд Скрейн, Мишель Пфайффер и другие актеры.
Второе место по кассовым сборам занял американский комедийный фильм ужасов "Zомбилэнд: Контрольный выстрел" режиссера Рубена Фляйшера. За один уикенд он собрал 137,2 млн рублей.
В тройке лидеров оказался "Джокер" Тодда Филлипса. Картина с Хоакином Фениксом в главной роли заработала 94,5 млн рублей. В общей сложности с начала проката "Джокер" собрал более 1 млрд рублей.
Ранее мы писали, что "Малефисента 2" разочаровала западных кинокритиков.
Видео: YouTube / iVideos
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