"Любительница абсента" Пикассо поселилась на улице Чехова

Оригинал картины хранится в Эрмитаже.

На улице Чехова появилась репродукция картины Пабло Пикассо. Об этой на своей странице в Instagram рассказала художница Ульяна Полоз.

Подписчики с одобрением и восторгом отнеслись к "украшению" городской стены, отметив при этом, что она "здорово вписалась".

В рамках проекта Outingsprojectspb Ульяна Полоз размещает репродукции картин на стенах старинных зданий с 2017 года. Причем она выбирает старинные дома с трещинами, осыпавшейся штукатурной и другими изъянами. Девушка распечатывает картины на принтере, приклеивает их и покрывает лаком.

Оригинал картины "Любительница абсента" хранится в Эрмитаже.

Ранее в США повредили автопортрет Пабло Пикассо.

Фото: ulyanarisovala/ Instagram