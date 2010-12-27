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"Любительница абсента" Пикассо поселилась на улице Чехова
Сегодня, 16:52
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nastya960
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"Любительница абсента" Пикассо поселилась на улице Чехова

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Оригинал картины хранится в Эрмитаже.

На улице Чехова появилась репродукция картины Пабло Пикассо. Об этой на своей странице в Instagram рассказала художница Ульяна Полоз.

Подписчики с одобрением и восторгом отнеслись к "украшению" городской стены, отметив при этом, что она "здорово вписалась".

В рамках проекта Outingsprojectspb Ульяна Полоз размещает репродукции картин на стенах старинных зданий с 2017 года. Причем она выбирает старинные дома с трещинами, осыпавшейся штукатурной и другими изъянами. Девушка распечатывает картины на принтере, приклеивает их и покрывает лаком.

Оригинал картины "Любительница абсента" хранится в Эрмитаже.

Ранее в США повредили автопортрет Пабло Пикассо.

Фото: ulyanarisovala/ Instagram

 

 

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Теги: любительница абсента , пабло пикассо , полоз , улица чехова , эрмитаж
Категории: Лента новостей Новости СПб

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