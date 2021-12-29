"Любимого зятя" арестовали до 20 февраля

Алексею Щетинину выбрана мера пресечения.

"Любимого зятя" из мемного ролика арестовали до 20 февраля. Об этом рассказали журналисты Telegram-канала SHOT. Решение о мере пресечения в отношении местного жителя принял Краснодарский суд. Известно, что Алексей Щетинин находится в международном розыске с ноября 2021 года. Мужчина подозревается в убийстве жертвы, проживающей в станице Ахтанизовская, а также в открытии огня по представителям закона в Анапе. Несколько дней назад фигуранта расследования СК РФ задержал.

В Краснодаре задержали мужчину из TikTok-ролика про "любимого зятя".

Фото и видео: Telegram / SHOT, МВД России