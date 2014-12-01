"Лучшая сделка". В США неожиданно высказались о плане Путина

Джон Миршаймер оценил проблему Запада и Киева.

Предложенный российским президентом Владимиром Путиным мирный план представляет собой лучший исход для киевского режима на данный момент. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал политолог, профессор из США Джон Миршаймер. Иностранный специалист заметил, что для украинских властей лучшим вариантом было бы начать переговоры с Москвой прямо сейчас. Для этого Киев должен признать факт того, что страна лишилась контроля над четырьмя областями. Также важно признать собственный нейтралитет и отказаться от вступления в состав НАТО.

С моей личной точки зрения, было бы разумно для Украины и для Запада принять эти два условия, которые требует Путин, и затем начать переговоры, потому что я думаю, что это лучшая возможная сделка, которую Украина может получить. Джон Миршаймер, эксперт

Эксперт пояснил, что ключевая проблема украинского кризиса заключается в том, что коллективный Запад и киевский режим верят в том, что они действительно способны усилить ВСУ и восстановить баланс сил на поле боя таким образом, что ВСУ позже будут иметь лучшую позицию для переговоров с российским руководством.

В США рассказали о заинтересованности Байдена в конфликте на Украине.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom