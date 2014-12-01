Джон Миршаймер прокомментировал разницу в отношении президента США к конфликтам на Украине и Ближнем Востоке.

Действующий американский президент Джо Байден заинтересован в продолжении украинского регионального конфликта перед намеченными на ноябрь выборами главы государства в США, однако Москва в конечном счете одержит победу над Киевом. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал политолог, профессор из США Джон Миршаймер. Иностранный специалист дал интервью экс-судье Верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано. В нем гость шоу прокомментировал намерение лидера лидера Белого дома продолжать кризис.

Байден хочет поддерживать нынешнее положение вещей. Джон Миршаймер, эксперт

По мнению Миршаймера, в отличие от киевского режима, Джо Байден "отчаянно" стремится завершить кризис на Ближнем Востоке и для реализации этой цели очень сильно продавливает режим прекращение огня. По мнению аналитика, это поможет президенту США переизбраться на второй должностной срок.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom