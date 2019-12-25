В честь 79-й годовщины окончания Ленинградской битвы Санкт-Петербург засияет "Лучами Победы"

Сегодня вечером, над историческим центром Санкт-Петербурга, величественное небо осветят "Лучи Победы".

Акция "Лучи Победы" символизирует память о героической обороне и подвиге защитников города во время Ленинградской блокады. Это впечатляющее событие становится центром внимания в преддверии 79-летней годовщины завершения этой исторически значимой битвы. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Акция "Лучи Победы" объединяет горожан и гостей города в духе патриотизма и уважения к тем, кто сражался за свободу и независимость страны в самые сложные времена.

Символические "Лучи Победы" ранее использовались для предупреждения о вражеских бомбардировках во время блокады. Сегодня же они стали ярким знаком продолжающейся жизни и несгибаемой воли горожан.

Площадь Победы имеет особое значение для жителей Санкт-Петербурга и тех, кто пережил тяготы Ленинградской блокады. Во времена войны Московский проспект стал основной транспортной артерией, а на площади в 1945 году была возведена временная триумфальная арка.

Ранее сообщалось, что в Петербурге почтили память участников Ленинградской битвы.

Фото: администрация Петербурга