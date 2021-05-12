"Локомотив" обыграл "Крылья Советов" в финале БЕТСИТИ Кубка России

Московский ФК одержал победу со счетом 3:1.

Московский "Локомотив" обыграл самарские "Крылья Советов" в финале БЕТСИТИ Кубка России. Московский ФК одержал победу со счетом 3:1.

Счет уже на 14-й минуте игры открыл Франсуа Камано. Далее нападающий Федор Смолов смог реализовать пенальти, который в итоге и принес красно-зеленым успех. В концовке матча третий мяч забил защитник Мурило.

"Локомотив" стал девятикратным обладателем Кубка России.

Ранее Жирков выложил архивное видео, на котором Слуцкий ругается на него.

Видео: Telegram / Ni Mash