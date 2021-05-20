"Ливерпуль" проиграл "Лидсу" в АПЛ

Команда Юргена Клоппа уступила дома впервые с марта 2021 года.

"Ливерпуль" уступил "Лидсу" со счетом 1:2 в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу. Игра прошла на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле.

В начале встречи Родриго вывел гостей вперед. До перерыва Мохаммед Салах сравнял счет. "Лидс" вырвал победу в концовке второго тайма благодаря точному удару Крисенсио Саммервиллу. Команда Юргена Клоппа проиграла домашний матч впервые с марта 2021 года.

По итогам 12-ти матчей "Ливерпуль" опустился на девятое место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 16 очков. "Лидс" набрал 12 очков и выбрался из зоны вылета, поднявшись на 15-е место.

Ранее мы сообщали, что "Зенит" разгромил "Сочи" со счетом 7:0 на домашней арене.

Видео: YouTube / Liverpool FC