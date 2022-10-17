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"Ливерпуль" обыграл "Манчестер Сити" в АПЛ

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Единственный мяч забил Мохаммед Салах.

"Ливерпуль" одержал победу над "Манчестер Сити" со счетом 1:0 в матче 10-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле.

Единственный мяч на 76-й минуте забил форвард "Ливерпуля" Мохаммед Салах. Голевую передачу оформил вратарь хозяев Алиссон. До этого судья отменил гол "Манчестер Сити" из-за нарушения правил.

Благодаря этой победе "Ливерпуль" поднялся на восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 13 очков в девяти играх. "Манчестер Сити" после 10 матчей остался на втором месте с 23 очками.

Ранее мы сообщали, что Роналду забил 700-й гол в клубной карьере.

Видео: YouTube / Liverpool FC

Теги: английская премьер-лига, фк ливерпуль, фк манчестер сити
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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