"Литфонд" выставил на торги рукописи Гумилева

Издание "Романтические цветы: стихи" включает письмо поэта и два произведения.

Аукционный дом "Литфонд" выставил на торги рукописи поэта Николая Гумилева. За 6,5 млн рублей продается неопубликованное письмо художнику-символисту Мстиславу Фармаковскому. Отметим, что в издание входят два стихотворения и автограф поэта. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Издание "Романтические цветы: стихи" имеет потертости. Переплет у книги шелковый, с ручной росписью, которая принадлежит самому автору. На свободный лист форзаца наклеена фотография поэта. Отметим, что письмо, включенное в издание, не имеет даты. Вероятно, оно было написано в марте 1908 года из Парижа.

В книге можно найти два произведения поэта - "Андрогин" и "Одержимый".

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Фото: сайт Литфонда