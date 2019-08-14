Опрос: рейтинг "Единой России" опустился до 28% после пенсионной реформы

Рейтинги КПРФ и ЛДПР остаются на том же уровне — 11% и 10% соответственно.

Рейтинг партии "Единая Россия" упал с 31% (2017 год) до 28% после пенсионной реформы. Однако, рейтинги других партий не повысились заметно. Об этом стало известно из опроса "Левада-центра".

Рейтинги КПРФ и ЛДПР остаются на том же уровне — 11% и 10% соответственно. Зато "Коммунисты России" обогнали "Справедливую Россию" — 3% против 2%. Среди тех, кто решил за кого голосовать, 44% выбрали "Единую Россию", КПРФ – 17%, ЛДПР – 16%.

Еще 41% россиян либо не знают за кого голосовать, либо не планируют вообще ходить на выборы.

Ранее "Единая Россия" предложила запретить поставки вина и воды из Грузии.

Видео: YouTube/ Department of State, DW News,

YouTube/ Guardian News