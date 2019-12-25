"Лента" запустила новый сервис в петербургских гипермаркетах

Теперь в магазин можно прийти не за покупками, а за собранным заранее на сайте заказом.

Сеть гипермаркетов "Лента" запустила в Петербурге и еще нескольких городах России новых сервис, технологию назвали Click & collect. Как сообщила пресс-служба сети, покупатели смогут оформить заказ в личном кабинете на сайте "Ленты", а потом забрать товары из магазина в удобное время.

Отмечается, что к заказу доступно 80% всего ассортимента, в том числе алкоголь. Цены на сайте идентичны ценам в торговых залах, также покупатели могут использовать акционные предложения и свои бонусные карты. Заказ, собранный сотрудниками, можно оплатить при получении на отдельной кассе. В сети считают, что сервис будет удобен для покупателей, новинку планируют запустить во всех городах, где работает "Лента".

Ранее мы писали, что крупная сеть магазинов запустила в Петербурге сервис экспресс-доставки.

Фото: pexels.com