"Лента" в Петербурге передала на переработку миллион пластиковых бутылок

Сырье отправилось на завод "Артэко", где из него изготовят упаковочную пленку, синтепон и новую пластиковую тару.

Сеть гипермаркетов "Лента" в Петербурге собрала миллион пластиковых бутылок на переработку, рассказали в пресс-службе компании. Сбор тары велся с октября 2018 года, когда в одном из магазинов города установили специальный пандомат. На данный момент прием пластика и алюминиевых банок ведется в девяти магазинах.

15 мая сеть отправила на переработку 25 тонн пластика и 4,5 тонны алюминия на завод "Артэко", из сырья получится волокно, синтепон, упаковочная пленка и новая тара.

Недавно Piter.TV рассказывал, где в Петербурге сдать мягкий пластик-"пятерку"

Фото: pixabay