"Лента" в Петербурге передала на переработку миллион пластиковых бутылок

Сеть гипермаркетов "Лента" в Петербурге собрала миллион пластиковых бутылок на переработку, рассказали в пресс-службе компании. Сбор тары велся с октября 2018 года, когда в одном из магазинов города установили специальный пандомат. На данный момент прием пластика и алюминиевых банок ведется в девяти магазинах.
15 мая сеть отправила на переработку 25 тонн пластика и 4,5 тонны алюминия на завод "Артэко", из сырья получится волокно, синтепон, упаковочная пленка и новая тара.
Недавно Piter.TV рассказывал, где в Петербурге сдать мягкий пластик-"пятерку"
Фото: pixabay
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