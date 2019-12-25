Сеть гипермаркетов "Лента" открыла распределительный центр в Тосненском районе Ленобласти

Площадь центра составила свыше 70 тысяч "квадратов".

Крупная российская сеть гипермаркетов "Лента" открыла новый распределительный центр в Тосненском районе Ленобласти. Как рассказали в пресс-службе компании, центр, расположившийся в 20 километрах от КАД по Московскому шоссе, стал уже тринадцатым по счету.

Известно, что проект реализовал девелопер "Ориентир". Новый центр площадью порядка 70 тысяч квадратных метров будет обслуживать около сотни гипермаркетов в Петербурге и 20 городах Северо-Западного региона. Отмечается, что на одной территории имеются база заготовки кулинарных изделий и полуфабрикатов и мультитемпературная зона, на которую поставляют продукции 1500 тысяч производителей.

Ранее мы писали, что оптоклуб "Ряды" завершил свою работу в Петербурге.

Фото: рixabay